ALORS QUE DES ECOLES PRIVEES SE SONT TOURNEES VERS LE E-LEARNING : Poursuite des cours via les ondes de la radio de Mostaganem

La diffusion des cours du 3ème trimestre via les ondes de la radio locale de Mostaganem se poursuit toujours afin de permettre aux élèves, de se préparer aux examens de fin d'année, notamment ceux du cycle secondaire , concernés par les épreuves du Baccalauréat . En effet , les élèves des classes d'examen suivent normalement leurs cours sur les ondes de la radio, alors que d’autres suivent les cours du programme national sur les chaines YouTube où plusieurs d’entre eux sont en contact permanent avec leurs enseignants . De leur part, les parents d’élèves ont exprimé leur satisfaction de l’initiative adoptée par le ministère de l’éducation nationale en vue de rattraper les cours du troisième trimestre, notamment pour les élèves de fin de cycle secondaire pour mieux préparer les examens de fin d’année. Face à cette situation , des écoles privées de Mostaganem se sont tournées vers le e-learning (cours à distance) pour continuer à suivre leurs élèves et diriger leur progression à travers des plateformes numériques d'apprentissage des cours, suspendus suite à la fermeture des établissements scolaires par les autorités pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19). Ces écoles privées ont relevé le défi pour permettre à leurs élèves de préparer aisément les examens de fin d'année. Notons qu’il a été procédé à l'activation du dispositif de soutien scolaire via internet à partir du 5 avril 2020, et ce à travers les plateformes numériques de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année moyenne et de 3e année secondaire conformément à des horaires d'accès à ces plateformes.