ALORS QUE DANS LES AUTRES WILAYAS ILS SONT FORTEMENT MOBILISES : Les hommes d’affaires aux abonnés absents à Mostaganem

En effet, beaucoup de se demande où sont passés les hommes d’affaires de Mostaganem, pourquoi ne contribuent pas à l’effort pour éradiquer la pandémie. Des citoyens disent qu’ils doivent aider les structures de santé en matériel et moyens. Signalons que dans les autres wilayas, un groupe d’entrepreneurs et d’industriels de la Mitidja ont promis la distribution de lits médicaux au profit des hôpitaux accusant un manque en la matière, parallèlement à 500 tabliers médicaux aux médecins. Ils ont, par ailleurs, exprimé leur disponibilité «à la couverture de tous les besoins exprimés par les autorités de la wilaya, jusqu’à l’arrêt de la propagation du Covid-19», ont-ils assuré. Ces mêmes entrepreneurs ont fait don d’importantes quantités de denrées alimentaires de large consommation, au profit des familles nécessiteuses de Blida, dans le cadre de l’élan de solidarité enregistré dans le pays, en cette crise sanitaire due à la prorogation du coronavirus (Covid-19), notamment dans cette wilaya. Les entrepreneurs ont fait don d’une quantité considérable de pâtes alimentaires aux associations caritatives de la wilaya, qui se chargeront de leur distribution à des familles nécessiteuses. Ils n’ont pas hésité depuis le début de cette crise sanitaire, à «faire don de différents produits nécessités, par les citoyens, pour leurs besoins quotidiens», notamment l’entreprise MAMA, qui a fait don de 20.000 kg de semoule et 20.000 paquets de couscous, au moment ou l’entreprise Sosemie a fait don de 20.000 kg de pâtes. D’autres sociétés spécialisées en produits d’hygiène ont fait don de 20.000 litres d’eau de javel, pour contribuer aux efforts de nettoyage et de désinfection des rues de Blida, enregistrant, à ce jour, le plus grand nombre de cas d’infection par le Covid-19. Cependant, à Mostaganem, les établissements de santé souffrent du manque de moyens et espèrent une mobilisation des gens fortunés pour les aider à dépasser cette situation. La mémoire collective des citoyens s’en souviendra....