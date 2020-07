ALORS QU’UN AUTRE EST EN FUITE A MASCARA : Un vendeur d’alcool arrêté à Tighennif

Les éléments de la BPJ relevant de la sûreté de daïra de Tighennif à Mascara ont réussi, lors d’une descente au Douar Maarif, à arrêter un individu âgé de 30 ans, alors qu’un autre se trouve en fuite, avec la saisie d’une quantité de 264 unités de boissons alcoolisées et de sommes d’argent, revenu du trafic. L’arrestation a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illégale des deux suspects à partir de leurs domiciles familiaux au Douar Maarif. Une descente a alors eu lieu aux domiciles en question, ce qui a permis d’arrêter l’un d’eux à bord de son véhicule avec la saisie de 201 unités, alors que le second a réussi à prendre la fuite. La perquisition du domicile de ce dernier a permis de saisir 63 unités d’alcool ainsi qu’une somme d’argent. Une fois les procédures d’enquête accomplies à l’encontre du suspect arrêté, il a été présenté devant la justice, alors que le second mis en cause est en fuite.