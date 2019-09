ALLOCATION MENSUELLE DES HANDICAPES : La pension passe à 10.000 dinars

Le gouvernement qui a tenu mercredi 11 Septembre 2019 une réunion présidée par le premier ministre, M.Noureddine Bedoui, a décidé de valoriser l’allocation mensuelle accordée aux personnes handicapées, en l’augmentant à 10.000 dinars à partir du 1er octobre prochain et de rehausser également le taux minimal prévu pour leur recrutement de 1 à 3 %.Le gouvernement a entamé sa réunion consacrée à l’examen du projet de loi de finances 2020 (PLF 2020), par la valorisation des allocations accordées aux personnes handicapées et l’amélioration de leurs conditions d’insertion socioprofessionnelle à l’issue des décisions prises à leur profit concernant la rentrée sociale actuelle en leur accordant les mêmes opportunités de scolarisation, d’enseignement et de formation. Dans ce cadre, le Gouvernement a examiné et adopté le projet du décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 03-45 du 19 janvier 2003, modifié et complété en 2007, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi 02-09 du 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. A ce propos, il a été décidé ‘’ d’augmenter de 150% la valeur de l’allocation mensuelle des personnes handicapées, soit à 10.000 dinars à partir du 1er octobre 2019 au lieu de 4.000 dinars actuellement. L’Etat prendra en charge le paiement des cotisations de la sécurité sociale de 5 % du salaire national minimum garanti (SNMG). Les personnes bénéficiaires de cette allocation sont les handicapés 100 %, âgés de 18 ans au moins et qui n’ont aucun revenu, soit près de 264.000 bénéficiaires ‘’. Il sera procédé également à « l’augmentation du seuil minimal des offres d’emploi imposé aux responsables des entreprises et des administrations et réservé aux personnes handicapées en âge de travailler, actuellement fixé à 1 %, à 3 % au moins, soit 300 % ‘’, avec ‘’ la gratuité du transport aérien qui sera pris en charge par la Caisse de solidarité nationale ‘’.