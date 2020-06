ALLOCATION DE SOLIDARITE DE 10 000 DINARS : Lancement de la deuxième opération de paiement

Le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a annoncé ce mardi, dans un communiqué, que l’opération de soutien aux familles affectées par les mesures de prévention contre l’épidémie du Coronavirus, se poursuit dans sa deuxième étape. « Dans le cadre de la poursuite des opérations de soutien en direction des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du Coronavirus « Covid-19″, et après avoir achevé la première étape », le ministère annonce le début de la seconde opération. Le montant de cette deuxième opération est également de 10 000 Da, et sera accordé aux inscrits à travers l’ensemble des wilayas du pays, précise le communiqué. Cette deuxième opération touchera à sa fin le jeudi 11 juin 2020, ajoute le communiqué du ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé mardi à Alger que la valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19 ont atteint, jusqu'à lundi, 3,86 mds DA, plus d'un (01) million d'Euros et près d'un (01) million de dollars. "Les dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19 s'élèvent à 386 milliards de centimes, 1,195 million d'Euros, 980.000 dollars et 7.700 livres sterling", a précisé M. Belaïd Mohand Oussaïd lors d'une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la République. Concernant les modalités de distribution de ces dons aux citoyens impactés par la propagation de la Covid-19, le porte-parole de la Présidence a fait savoir qu'ils seront octroyés en fonction d'une étude élaborée par une commission présidée par le Premier ministre regroupant des représentants de la société civile et du croissant rouge algérien (CRA).