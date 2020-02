ALLEMAGNE : Un militant de l’extrême droite poignarde un Algérien

La police criminelle de Schweinfurt, dans le sud de l’Allemagne, a arrêté jeudi 28 février, un militant de l’extrême droite allemande qui a poignardé un ressortissant algérien âgé de 25 ans. Le caractère xénophobe de l’agression n’est pas exclu, selon la police bavaroise. Selon un communiqué de la police de Munich, un passant a trouvé le jeune Algérien gravement blessé dans la nuit de mercredi et en a informé la police. Les éléments de la police criminelle de Schweinfurt, en coordination avec le bureau central de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme du parquet général de Munich, ont immédiatement engagé des mesures de recherche et des enquêtes initiales pour retrouver l’auteur de l’agression. Au cours de l’enquête, l’exploitation d’images la vidéosurveillance ont permis d’identifier l’agresseur et d’obtenir des informations sur d’éventuelles personnes impliquées dans le crime ainsi que des témoins. Le suspect, un militant de l’extrême droite âgé de 27 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été traduit devant le tribunal local de Schweinfurt vendredi après-midi sur ordre du procureur général de Munich. Celui-ci a ordonné son placement sous mandat de dépôt pour tentative d’homicide involontaire.