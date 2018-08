ALLEMAGNE : 1000 Euros de bourse pour les étudiants algériens

Les étudiants algériens désirant poursuivre leur cursus à l’étranger pourront bénéficier de bourses d’études en Allemagne dans le cadre du programme DAAD, entièrement financé par l’Office allemand d’échanges universitaires. Ce programme permet aux étudiants titulaires d’un diplôme de Licence de pouvoir poursuivre leur cursus universitaire en Allemagne, et de bénéficier de bourses d’un montant mensuel de 750 Euros pour les étudiants en Master, 1000 Euros pour les étudiants en Doctorat et 2000 Euros pour les enseignants-assistants et conférenciers. Les étudiants désirant accéder à ce programme, considéré comme l’un des meilleurs au monde, doivent s’y inscrire avant le 31 août 2018. Une attestation de maîtrise de la langue anglaise est exigée aux étudiants issus des pays dont l’anglais n’est pas la langue officielle, la maîtrise de la langue allemande n’est par ailleurs pas une condition pour accéder à ce programme. Les candidats retenus pourront bénéficier de bourses d’une durée de 12 à 36 mois. À noter que le programme DAAD, entièrement financé par l’Office allemand d’échanges universitaires, accorde chaque année 100.000 bourses pour des étudiants allemands et étrangers, et est considéré comme l’un des meilleurs programmes d’échanges universitaires au niveau mondial.