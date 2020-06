ALLEGEMENT DES MESURES SANITAIRES : Depuis hier, confinement à Oran de 20h00 à 05h00

Le confinement sanitaire est désormais depuis hier observé à Oran de 20h00 à 5h00. Certaines activités commerciales ont pu reprendre ce dimanche matin, a-t-on constaté. Par ailleurs, les autorités ont annoncé la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des effectifs du secteur économique public et privé, « pour les entreprises qui peuvent assurer le transport de leur personnel, et satisfaire les conditions de protection sanitaire propres à leur activité ». Fini le congé exceptionnel. Il est de même pour « les effectifs des institutions et administrations publiques, tout en maintenant cette mesure au profit des femmes enceintes et celles élevant des enfants en bas âge ». Le gouvernement a annoncé également « la reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des activités de transport urbain de voyageurs par bus et par Tramway, sous réserve du respect des règles de prévention suivantes ». Il a également indiqué que le transport urbain par taxis individuels est autorisé à reprendre. En outre le Gouvernement rappelle que « la réussite du plan de sortie du confinement et la reprise de l’activité économique restent conditionnées par la capacité des commerçants et opérateurs à respecter les protocoles sanitaires édictés », réitérant ses appels aux citoyens « à observer, avec rigueur et sens de responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection, qui demeurent les principaux moyens à même de circonscrire la propagation de cette épidémie ».