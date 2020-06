ALLEGEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT A MASCARA : Place à la répression contre les contrevenants

En exécution des mesures préventives prises afin de mettre fin à la propagation du Coronavirus et ce, suite aux mesures de la levée progressive du confinement, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont mis en place un plan de sécurité afin de veiller sur le respect des différentes mesures prises, et ce, à travers l’intensification des contrôles des différentes activités commerciales ainsi que les mesures sanitaires dans les espaces publics. En effet, les services de la Sûreté de wilaya ont recensé, à travers le secteur de compétence durant la deuxième semaine du mois de juin en cours, un nombre de 1453 contraventions à l'encontre des contrevenants, lesquelles ont été transmises à la justice. Pour ce qui est des détails, 163 contraventions ont été établies pour infraction aux règles d'hygiène et de désinfection des locaux à l'encontre de propriétaires de locaux commerciaux, 281 contraventions relatives aux mesures de distanciation physique, 215 contraventions relatives à la publication des barrières de prévention au niveau des espaces publics, et 794 contraventions relatives au non port du masque. Le respect des différentes mesures nécessaires reste obligatoire afin d'éviter la contamination avec cette dangereuse épidémie.