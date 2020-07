ALLEGATIONS ATTRIBUEES A CHANEGRIHA SUR LA LIBYE : Le ministère de la Défense nationale dément

"Certains comptes et pages ont propagé, via les réseaux sociaux, des allégations fallacieuses et infondées, qu'ils attribuent à Monsieur le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-major de l'ANP, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye", a indiqué le MDN dans un communiqué. "Le MDN dément formellement ces rumeurs et affirme que ces propos mensongers, qui visent à semer le trouble et la discorde et à orienter l'opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux, ne servent pas l'objectif louable et la position immuable que l'Algérie a toujours veillé à honorer envers l'Etat Libyen frère. Une position qui a été soulignée, à maintes occasions, par Monsieur le Président de la République, affirmant que l'Algérie est de tout temps à équidistance des parties libyennes en conflit, et privilégie un dialogue constructif inter-libyen qui aboutira à une solution politique durable, à même de garantir la stabilité et la prospérité au peuple libyen frère", ajoute la même source. Le MDN souligne également que "le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale est l'unique autorité constitutionnellement habilitée à statuer officiellement sur les positions de la République algérienne démocratique et populaire quant aux questions internationales et régionales sensibles", conclut le communiqué.