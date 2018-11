ALIMENTATION EN GAZ DE VILLE A MOSTAGANEM : Bientôt, 41 cités raccordées

Une enveloppe financière de 54 millions de dinars a été réservée pour l’alimentation de plus de 6000 familles résidantes au sein de 41 cités de la wilaya de Mostaganem, selon une déclaration du wali de Mostaganem, M. Mohamed Abdenour Rabehi. En ce sens, ce dernier a présidé une cérémonie du lancement de raccordement de 170 ménages d’une cité urbaine à la commune de Kheireddine, et dont l’opération a été financée par un budget débloqué par la wilaya. Toujours à ce titre, il a également assisté à l’inauguration des travaux de réalisation d’un second réseau d’alimentation en gaz naturel pour l’approvisionnement en ce produit énergétique au profit de 633 familles habitant la localité d’Ain Boudinar. Notons à ce sujet, que d’ici la fin de l’année, l’opération du raccordement au gaz naturel touchera 2498 familles dans 4 autres opérations d’une valeur d’un milliard de dinars dont les travaux sont déjà en cours. Il est à signaler également qu’une opération similaire au cours de cette année, a touché 1149 familles à la localité de Sour pour le montant de 27 millions de dinars, ainsi que 3867 autres familles résidentes aux localités d’Achaacha, de Tazgait, de Nekmaria et de Khadra. Afin de promouvoir le raccordement au gaz naturel, la Sonelgaz s’est lancée dans de larges campagnes de sensibilisation destinées à plus de 90.000 familles, ayant à ce jour, touchées 6000 familles et ont permis d’alimenter 600 familles. Rappelons à ce sujet, que le taux de raccordement au gaz naturel à travers le territoire de la wilaya, est passé de 58% à 60% grâce à ces diverses opérations réalisées, et qu’au cours de ces 20 dernières années, 51258 ménages ont été raccordés au gaz naturel à travers 32 communes et que le nombre d’abonnés est passé de 18.000 en 1999 à 70000 en 2017.