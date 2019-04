ALIMENTATION EN GAZ A MOSTAGANEM : 1 milliard de dinars pour 8600 foyers

Près de 3000 foyers de 44 cités urbaines ont été raccordées dernièrement au gaz naturel pour un montant de 54 millions de dinars, selon une source de la wilaya. Cette dernière ajoute que ces opérations s’inscrivent dans le programme d’approvisionnement en gaz naturel de quelque 8600 foyers dont le cout s’élève à un milliard de dinars. Ces opérations ont touché déjà, au cours de l’année 2018, le raccordement de 1150 foyers à la commune de Sour, 630 autres à Ain Boudinar et 3860 foyers à travers les communes d’Achaacha, Tazgait, Nekmaria et Khadra. Par ailleurs, le wali de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour a inscrit d’autres opérations similaires urgentes pour le raccordement de 4 nouvelles cités urbaines, en réponse aux doléances émises par les citoyens, lors de ses tournées. Ces opérations ciblent la cité des 80 logements de Mazagran-bas, la cité des 50 logements de la Stidia, la cité des 92 logements à Fornaka et la cité des 92 logements de la commune d’El Haciane. A titre de rappel,le taux de raccordement en gaz naturel à Mostaganem demeure des plus satisfaisants en touchant 51.200 familles au sein de 25 communes sur les 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem, en enregistrant 18.000 abonnés auprès de la Sonelgaz dans les années 90 pour atteindre près de 70.000 clients .