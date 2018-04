ALIMENTATION EN EAU POTABLE PENDANT LA SAISON ESTIVALE : L’ADE rassure ses abonnés mostaganémois

A cet égard, le ratio de 150 litres d’eau par jour et par personne est assuré pour la majorité des 734.266 habitants enregistrés chez nous comme clients a précisé le Directeur de l’ADE ajoutant, que cette saison de 2018 serait mieux que celle de l’an passé, exceptés évidemment, les cas de forces majeures qui seraient dus à des incidents techniques ou à des pannes d’électricité. Notre interlocuteur a signalé que la wilaya de Mostaganem est sécurisée du point de vue disponibilité car elle est alimentée à partir de 3 systèmes, à savoir : le système Kramis pour la zone Est ; le reste du territoire de la wilaya est alimenté par le système « MAO » et le système de « dessalement de l’eau de mer ».Le responsable de l’entreprise ADE a expliqué en outre que les 3 systèmes précités ne sont pas indépendants les uns des autres mais bel et bien « interconnectés » entre eux .Ainsi, en cas de défaillance imprévisible d’un système alors, l’interconnexion entre les 3 systèmes, permet de faire basculer le système défaillant sur l’un ou les deux autres systèmes opérationnels afin de dépanner le réseau mis en cause, le temps de réparer la panne. En tout état de cause, le Directeur de l’ADE de Mostaganem rassure les abonnés que tous les moyens sont mobilisés dans le sens de la sécurisation en matière d’alimentation en eau potable pour les citoyens de la wilaya. Sur un autre volet, le responsable de l’entreprise, ADE invite la population à faire preuve d’un comportement civique responsable pour éviter les gaspillages tels : les lavages inconsidérés des véhicules, trottoirs et autres avec une eau potable, subventionnée par l’Etat , pour la consommation humaine .A ce titre, il a fait remarquer que la production d’eau potable coûte plus de 7,00 DA/m3 et elle est mise à la disposition de l’abonné au prix de 3,00 DA/m3 sachant que la différence est subventionnée par un système de péréquation par l’Etat.