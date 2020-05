ALIMENTATION EN EAU POTABLE A ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Un supplément de 6000 mètres cube pour lever les contraintes

Lors d’une visite d’inspection et de travail qui l’a conduit au niveau du Barrage de Oued Kramis, dimanche passé, le Directeur des ressources en eau, M.Smain Amirouche, a saisi l’occasion pour rassurer les habitants de la région de la région Est de la wilaya de Mostaganem par l’augmentation des volumes en eau potable, a-t-on appris. A cet égard, le volume réservé à l’alimentation en eau potable des habitants de la région a été relevé à 14.000 mètres cubes dont 8000 mètres cubes d’eau en provenance de l’unité « Sonaghter » de dessalement d’eau de mer et 6000 autres mètres cubes d’eau provenant du système du barrage de Oued Kramis. Il est à rappeler que la zone se Achâacha et ses agglomération avoisinantes ont connu d’énormes difficultés d’approvisionnement en eau potables suite à des perturbations dans la distribution de cette matière vitale et ce depuis quelques temps. Par ailleurs, il est noter que le barrage de oued Kramis alimente cinq (05) Communes de Mostaganem et trois (03) Communes de Relizane et, compte tenu de la diminution de ses quantités d’eau stockées, il a été nécessaire pour les pouvoirs publics de recourir à un complément d’eau potable à partir de l’usine de dessalement d’eau de mer pour régler le problème posé ,a-t-il été précisé, en ce sens.