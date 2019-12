ALI HADDAD AUDITIONNE PAR LE JUGE DU TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : 19,5 milliards découverts dans le siège de l’ETRHB

« C’est Said qui m’a contacté et m’a demandé de l’aider à organiser la campagne électorale de son frère ». C’est ce qu’a déclaré Ali Haddad et d’ajouter : « C’est Said Bouteflika qui m’a ordonné de conserver l’argent de la campagne estimé à 19.5 milliards (centimes) au niveau du siège de l’ETRHB ». Selon lui « Said craignait que le bureau de campagne de Hydra ne se fasse cambrioler ». rappelons que le nom de Haddad a été cité par les accusés lors de l’audience de jeudi, troisième jour du procès des hauts responsables et hommes d’affaires impliqués dans les affaires de corruption dans le secteur du montage automobile et les financements occultes de la campagne électorale de Bouteflika. A propos de cette dernière affaire, le juge près le tribunal de Sidi Mhamed a interrogé l’homme d’affaires Mazouz sur la somme de 39 milliards de centimes qu’il aurait remise à l’homme d’affaires Ali Haddad, l’accusé a dit « ignorer les procédures légales en vigueur en matière de financement de la campagne électorale », sans nier avoir donné cette somme. Le juge a interrogé Mazouz sur un compte bancaire en son nom, dont le solde est de 493 milliards de centimes, le questionnant sur l’origine de ses fonds, ainsi que les nombreux biens immobiliers qu’il possède à Alger, M. Mazouz a répondu que sa fortune dépassait cette somme, une fortune amassée, selon lui, durant de longues années d’activité dans les domaines du commerce et des affaires.