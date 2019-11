ALI BENFLIS : L’élection se tiendra dans des conditions acceptables

Sérieux candidat en puissance aux élections présidentielles du 12 décembre, le président du parti ‘’Talaie el-hourriyat’’, Ali Benflis, admet que, si elles ne se présentaient pas dans les «conditions idéales, à hauteur des attentes du peuple», elles restaient « acceptables dès lors qu’elles s’astreignent à assurer l’intégrité, la régularité, la transparence et l’impartialité de ce scrutin» écrit-il, jeudi, dans une lettre publiée par notre confrère ‘’Le Soir d’Algérie » en guise de message aux Algériens, à l’occasion de la célébration du 1er Novembre. Benflis y explique que le pays «vit une crise politique, économique et sociale d’une exceptionnelle gravité. Cette crise est la crise d’un système politique dans son ensemble», dira-t-il, en substance. Motivant sa décision de candidater à la magistrature suprême du pays, le président de ‘’ Talaïe el- hourryat’’ a affirmé avoir «l’intime conviction que ce qui a été concédé pour permettre son déroulement ne l’aura pas été en vain et qu’il n’entame en rien leur aptitude à constituer le point de départ véritable du changement et du renouveau dont notre pays a besoin et que notre peuple attend». Et de terminer, en soulignant que «c’est en parfait accord avec mes convictions et en totale harmonie avec ma conscience que j’ai longuement mûri puis pris la décision de prendre part à la prochaine élection présidentielle. Mes convictions et ma conscience sont ce qu’elles sont, je n’en ai pas de rechange».