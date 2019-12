ALGERIENS MARIES A DES FRANÇAISES : Les consulats de France refusent d’accorder des visas

Plusieurs algériens mariés à des françaises sont empêchés de rejoindre leurs épouses en France. Ils sont toujours bloqués en Algérie à cause des visas. En effet, l’ambassade et les consulats de France en Algérie refusent de leur délivrer des visas d’entrée pour rejoindre leurs conjoints. Ainsi, plusieurs couples se retrouvent séparés. Les services consulaires justifient souvent le refus d’octroi du fameux sésame par la formule : « Vous n’apportez pas la preuve de votre intention de mener une vie commune avec votre conjoint français ». Cette justification pose un véritable problème puisqu’elle est basée sur un procès d’intention. Les services français trouvent aussi d’autres justifications ces derniers jours. Ils invoquent le rejet par une autre formule : « Votre projet d’installation revêt un caractère frauduleux, car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ». Ils sont plus de 100 couples qui vivent le calvaire de la séparation à cause de ce document d’entrée sur le territoire français. Ces hommes et ces femmes des deux rives de la Méditerranée se sont organisés pour se battre contre ce qu’ils considèrent comme une injustice. La majorité d’entre eux ont contracté leurs mariages lorsque le conjoint algérien vivait en situation irrégulière en France. Ces Algériens se retrouvent bloqués dans leurs pays depuis qu’ils y ont mis les pieds.