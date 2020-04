ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE : Le rapatriement commencera à partir de demain

Le président de la République, M. Abdelmajid Tabboune, s’est entretenu mardi soir au téléphone avec son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, et ils ont procédé à un échange de vues sur l’évolution de la situation en Libye, rapporte la Radio nationale qui cite un communiqué publié par la présidence. Le communiqué souligne que les deux présidents ont également abordé « la situation des ressortissants des deux pays et ont convenu de coopérer afin de rapatrier les ressortissants algériens bloqués en Turquie vers l’Algérie et les ressortissants turcs bloqués en Algérie vers la Turquie à partir de demain, vendredi ». Les ministres des Affaires étrangères et de la Santé des deux pays ont été chargés de superviser la mise en œuvre de l’accord, précise la même source.