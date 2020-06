ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE : Deux vols de rapatriement programmés

L’ambassade d’Algérie à Ankara a annoncé, dans un communiqué daté du 8 juin, deux vols de rapatriement au profit des Algériens bloqués en Turquie du fait de l’épidémie du coronavirus. « Dans le cadre de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués en Turquie, l’ambassade d’Algérie à Ankara porte à la connaissance des citoyens que les autorités algériennes ont programmé deux vos de rapatriement en provenance de l’aéroport d’Istanbul », lit-on dans le communiqué. Ces vols sont programmés pour le jeudi 11 juin 2020 à partir de 17h35, et le vendredi 12 juin 2020 à partir de 16h45, précise le communiqué. Sont concernés par ces vols, les Algériens non-résidents en Turquie, détenteurs de visa et d’un billet de retour, inscrits sur le site dédié à cet effet, ajoute le communiqué. Les voyageurs concernés, sont appelés à respecter les consignes sanitaires notamment le port du masque et le respect des mesures préventives, et de signer une déclaration d’acceptation de mise en quarantaine obligatoire pendant 14 jours à leur arrivée en Algérie.