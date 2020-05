ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER : Une nouvelle opération de rapatriement bientôt lancée

Le porte-parole de la compagnie nationale Air Algérie, Amine Andaloussi, a annoncé qu’une nouvelle opération de rapatriement sera bientôt lancée pour rapatrier les Algériens bloqués à l’étranger. «Nous avons programmé pas moins de 25 vols à destination de l’Europe, de l’Afrique dont la Tunisie et le Maroc, le Moyen-Orient et l’Asie dont la Russie», a fait savoir Amine Andaloussi, précisant qu’une deuxième opération de rapatriement est prévue prochainement. « Cette opération sera effective après que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales aura établi la liste finale de tous les ressortissants bloqués », a ajouté le porte-parole d’Air Algérie, Concernant la programmation de ces vols, M. Andaloussi a fait savoir que le nombre de vol et la période seront fixés en fonction des listes remises à Air Algérie.