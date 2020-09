ALGERIENS BLOQUES A L'ETRANGER : Rapatriement de plus de 30 800 Algériens depuis mars dernier

Le nombre d'Algériens bloqués à l'étranger du fait de la propagation de la pandémie de Coronavirus, puis rapatriés depuis mars dernier s'est établi à 30.863 citoyens, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. " Le nombre de citoyens bloqués à l'étranger du fait de la propagation de la pandémie de Coronavirus -Covid-19-, puis rapatriés depuis le début des opérations de rapatriement du mars 2020 jusqu'au 3 septembre 2020 s'est établi à 30.863. Les autorités algériennes ont mobilisé à cet égard plus de 115 vols et 4 traversées en sus des opérations de rapatriements à travers les frontières terrestres des citoyens bloqués en Tunisie, Libye et Mauritanie", lit-on dans le communiqué. "Les opérations de rapatriement se poursuivront pour la 4ème et dernière phase. 631 citoyens sont arrivés les 28 et 29 août 2020 provenant de l'aéroport d'Orly de Paris (France) tandis que deux autres vols sont programmés pour les 5 et 11 septembre 2020 à partir du même aéroport", a ajouté la même source.