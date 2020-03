ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER : Lancement d'un plan de rapatriement de 2278 personnes

Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a annoncé jeudi soir que le lancement d'un plan pour le rapatriement vers l'Algérie de 2.278 ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l'étranger a été élaboré. Les Algériens à rapatrier vers l'Algérie via 9 vols, seront orientés vers des centres de mise en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire conformément aux procédures en vigueur, affirme la même source. Elaboré par le ministère des Travaux publics et des transports en coordination avec les services et instances concernés, ce plan approuvé par le Premier ministre, concerne l'évacuation des ressortissants à partir des aéroports concernés vers des centres de mise en quarantaine qui leur ont été réservés. Ces ressortissants, selon le communiqué, seront rapatriés depuis les aéroports de Paris (04 vols): vers Alger (02), Constantine et Tlemcen, Marseille (02): vers Oran et Lyon: un seul vol vers Oran outre un vol de Casablanca (Maroc) à Tlemcen et un autre de Dubaï (EAU) à Alger.