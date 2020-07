ALGERIENNE DES EAUX (ADE) : Réception de 06 projets en juillet à Mostaganem

Selon le directeur des ressources en eau de la wilaya, Moussa Lebgàa. Six nouveaux projets liés à son secteur seront réceptionnés durant ce mois en cours. A cet effet, une enveloppe financière de 458 millions de dinars, a été allouée pour ces projets qui concernent l'augmentation de la capacité de stockage et le renforcement et l'extension des réseaux d'approvisionnement d'eau potable, en plus la réalisation de structures de base au niveau du complexe urbain de Mostaganem et les villages de « Hechem » et Amarna , dans la commune de Sayada, a-t-il déclaré. Au cours des prochains jours, trois nouveaux réservoirs d'eau d'une capacité totale de plus de 20.000 mètres cubes seront mis en service, ce qui contribuera à l’approvisionnement en eau potable au profit des régions suscitées, compte tenu de l’importance du nombre d’habitants avoisinant les 150000 âmes. Dans le cadre de ce programme sectoriel, le réseau d'approvisionnement en eau potable au niveau des villages « Amarna et El Hechem » a été renforcé par une opération d’extension à partir du nouveau pôle urbain de la commune de Sayada, en plus de la réalisation d'une station de pompage d'eau au profit de 3500 âmes , vivant dans les régions rurales (zones d'ombre), a ajouté le même responsable. Parallèlement à cela, les zones d'ombre de la commune de Sayada ont bénéficié de deux nouvelles opérations à savoir : réalisation de deux réseaux d'assainissement dans les villages de « Sidi Fellag » et « Sidi Lahcene », avec une enveloppe financière, dépassant les 114 millions de dinars, a-t-il ajouté. Il y'a lieu de rappeler que les autorités locales ont instruit dernièrement les entreprises de réalisation à mobiliser les moyens humains et matériels dans les différents chantiers afin d'accélérer le rythme des travaux et livrer le projet dans les délais impartis pour mettre fin au problème de pénurie d'eau potable notamment, dans les zones d’ombre . Notons en ce sens , qu’une enveloppe financière de plus de 23 milliards de cts, a été allouée pour le projet de renforcement du réseau d’approvisionnement en eau potable des 14 douars relevant des localités de Souaflia et Safsaf relevant de la daïra de Bouguirat qui ont beaucoup souffert du manque d’eau.