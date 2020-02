ALGERIENNE DES EAUX (ADE) : 300.000 mètres cubes d’eau potable pour Mostaganem

Monsieur Habi Miloud, directeur de l’Unité de Mostaganem de l’Algérienne des eaux (ADE), a expliqué les perturbations de la distribution d’eau potable de la mi-novembre à la mi-décembre par les intempéries et les travaux techniques d’extension et d’entretien de la station de dessalement de l’eau de mer de Sonaghter. Selon lui, les intempéries ont entrainé avec eux un lot de pollution, et c’est pour des raisons de santé publique qu’ il a été jugé utile de restreindre la distribution d’eau pour éviter qu’elle soit la cause de maladies hydriques. Devant cet état de fait, il a fallu passer d’un stock de 300.000 mètres cubes disponible à celui de 70.000 mètres cubes/jours. Ce qui a causé le mécontentement des citoyens durant la période précitée, toujours, est -il que cela ne se répètera plus, vue que des mesures de substitution sont déjà établies par des apports en eau à partir de l’usine de dessalement d’Oran et du barrage de Gargar. Il y a lieu d’ajouter que l’ADE de Mostaganem couvre actuellement les 32 communes de la wilaya. Cette dernière a lancé une opération de pose de compteurs, gracieusement dans 592 douars grâce à un programme de subvention de la wilaya. Ladite opération concerne 23.000 compteurs, dont 19.000 sont déjà réceptionnés. Il est utile de préciser que l’ADE est une entreprise commerciale ne devant sa survie qu’à son financement qui passe impérativement par le recouvrement de ses créances qui s’élèvent actuellement à 300 milliards de centimes, dont 110 milliards sont détenus par les APC.