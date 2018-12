ALGERIENNE DES EAUX : 5200 milliards de centimes de dettes impayées

En effet, les créances impayées cumulées auprès de l’Algérienne des eaux (ADE) augmentent de mois en mois et ce malgré les campagnes de sensibilisation menées par l’Agence qui s’avèrent inefficaces. Pas moins de 52 milliards de dinars, montant des créances impayées à l’ADE jusqu’à fin novembre dernier, a annoncé Ismail Amirouche, Directeur général de l’Algérienne des eaux. L’essentiel de ces créances est cumulé par quelque 110 000 clients mauvais payeurs à travers une trentaine de wilayas. Par ailleurs, près de 20% du montant représente les créances des entreprises et organismes publics, soit environ 10 milliards de dinars. Les créances cumulées par les organismes publics ont, faut-il le noter, connu une baisse, puisqu’en février dernier, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, faisait état de 14 milliards de dinars cumulés par les entreprises et organismes publics.