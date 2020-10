ALGERIE-UNION EUROPEENNE : Formation de sourds muets en apiculture à Tiaret

Dans le cadre de coopération entre le ministère de la solidarité et certains pays de l'union européenne, sous le patronage du wali de Tiaret , la direction de l'action sociale, en collaboration avec ATA Locale présidée par Melle Chougrani Batoul et la participation des cellules de proximité ,relevant de l'agence de développement social ,ont organisé un stage de formation en apiculture concernant la frange des sourds-muets ,apprend-on auprès du directeur de l'action sociale ,Mr Kada Benammar. Ce stage de formation a eu lieu, ce dimanche, au niveau de l'école des sourds-muets de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. A ce titre, 22 candidats sourds-muets, ont subi ce stage de formation en apiculture, une première en Algérie, lequel a été animé par 2 encadreurs et aussi, étroitement suivi par 2 membres de la ligue algérienne des droits de l'homme. Pour simple rappel, ce stage de formation a ciblé 7 communes recensant des zones d'ombre réparties sur tout le territoire de la wilaya. Il s'inscrit dans le cadre du grand projet PADSEL-NOA, initié par l'union européenne, en collaboration avec le ministère de solidarité nationale, nous dira, en synthèse Mr Yacine Nouri, responsable de la cellule de communication au niveau de l'agence de développement social de la wilaya de Tiaret.