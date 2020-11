ALGERIE/UNICEF : Signature d’un programme pour renforcer les droits de l’enfant

Un plan de coopération pour l'année 2021 a été paraphé à Alger, entre l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance et le bureau de l'Unicef à Alger dans le but de renforcer les droits de l'enfant. Le programme de coopération a été signé par la déléguée nationale à la protection de l'enfance et présidente de l'ONPPE, Meriem Cherfi et le représentant de l'Unicef à Alger, Isselmou Boukhary, la veille de la Journée mondiale des droits de l'enfant, célébrée le 20 novembre de chaque année, date commémorant l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce programme prévoit, selon les organisateurs, plusieurs axes liés au renforcement des capacités, à travers l'organisation de sessions de formation destinées à tous les acteurs dans le domaine de l'enfance, en sus de l'élaboration d'études de terrain liées au domaine de l'enfance. A cette occasion, le lancement de campagnes de sensibilisation aux droits de l'enfant a été annoncé. Ces campagnes, devant être menées sous la supervision de l'ONPPE et en coordination avec le bureau de l'Unicef à Alger, prévoient des spots sur les principes fondamentaux des droits de l'enfant, dont l'accès aux soins, le droit à la protection et à l'information utile. Des activités organisées avec la participation des associations locales concernées par le domaine de l'enfance sont aussi prévues dans le cadre de ces campagnes. S'exprimant à cette occasion, Meriem Cherfi a expliqué que la signature de ce programme était motivée par un besoin d'investissement dans « la ressource humaine », à travers l'organisation de sessions de formation au profit des acteurs activant dans le domaine de l'enfance. Il est question, dans ce cadre, de programmer des rencontres et des journées de sensibilisation avec la participation de tous les acteurs, notamment la société civile composée de 134 associations nationales et locales activant dans le domaine.