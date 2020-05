ALGERIE-TURQUIE : Le président Tebboune s’entretient par téléphone avec Erdogan

Le président Abdelamdjid Tebboune a reçu mardi 26 Mai, un appel téléphonique de son homologue Turque, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a présenté à l’occasion de l’Aïd El-fitr ses vœux de santé et de bonheur, souhaitant au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être, indique un communiqué de la Présidence. À cette occasion, les deux présidents ont échangé des informations sur les efforts déployés dans les deux pays pour prévenir contre la propagation de la pandémie de Coronavirus. Les deux partis ont également condamné le projet israélien d’annexer de nouvelles terres palestiniennes considérant l’acte comme une nouvelle violation flagrante du droit international et une obstruction au processus de paix dans le monde. En outre, et concernant le développement des événements et la crise en Libye, les deux présidents ont convenu d’intensifier leurs efforts pour imposer un cessez-le-feu, précurseur nécessaire pour faciliter une solution politique entre les Libyens sur la base du respect de la légitimité populaire garantissant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye. »