ALGERIE -TUNISIE : Le président Kaïs Saïed arrive à Alger

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, dimanche à Alger, en tête à tête avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed qui effectue une visite d'Etat en Algérie. Le Président tunisien est arrivé dans la matinée en Algérie pour une visite d'Etat, à l'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette visite, les deux chefs d'Etat ont eu des entretiens sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères, et ont évoqué les situations internationale et régionale, particulièrement en Libye et en Palestine occupée. Le président tunisien, Kaïs Saïed s'est recueilli, dimanche au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des chouhada de la Guerre de libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le Président tunisien a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, observé une minute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. A cette occasion, le président tunisien a effectué une visite au Musée national du Moudjahid où il a reçu d'amples explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie entre 1830 et 1962. Après avoir signé le livre d'or, le président Kaïs Saïed a reçu le Bouclier du musée.