ALGERIE TELECOM : Près de 30.000 milliards investis en 4 ans

"Un total de 294 milliards de DA ont été investis, sur les 4 dernières années, en équipements au niveau de toutes les filiales du Groupe Télécom Algérie (Algérie Télécom, Mobilis et Algérie Télécom Satellite)", a précisé la ministre sur les ondes de la chaine III de la Radio algérienne. Affirmant que l'objectif de ces investissements, effectués sur "fonds propres", visent à satisfaire la demande en bande passante "de plus en plus croissante", elle a annoncé qu'en 2019, il est prévu "pas moins de 184 milliards de dinars d'investissements techniques", un chiffre qui ne concerne pas le déploiement dans les zones enclavées qui sera supporté, cette année, par le service universel. Cette somme sera consacrée notamment à l'assainissement du réseau urbain d'Alger, l'investissement sur le FTTH (Internet haut débit en fibre optique), la finalisation des nouveaux câbles sous-marins et l'acquisition d'équipements satellitaires, a-t-elle détaillé, faisant savoir qu'une autre enveloppe de 23 milliards de dinars sera destinée au volet formation.