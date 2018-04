ALGERIE TELECOM (MOSTAGANEM) : Visite éclair d’une commission de l’APN

Hier, vers les coups de 10 heures 45, le groupe parlementaire de la commission des transports et des télécommunications a effectué une visite au niveau du centre principal d’Algérie Télécom, de l’agence de Mostaganem. Ceci, en présence de cadres de la wilaya, du Directeur de l’Administration Locale (DAL), du Directeur de l’Agence Algérie Télécom de Mostaganem et élus locaux, notamment Mme Tekkouk Mansouria. Selon un membre de ce groupe, c’est dans le cadre de ses missions et prérogatives que cette commission, relevant de l’APN, a entrepris d’effectuer une tournée au niveau de nombreuses wilayas. Notre interlocuteur a précisé que notre but est de faire une halte au niveau des structures pour nous enquérir de la situation réelle à même le terrain et dresser par la suite notre évaluation. Ajoutant que pour nous, Mostaganem est considérée comme une wilaya pionnière dans le domaine des télécommunications et aussi comme une wilaya-référence. Sur la base des chiffres qui sont en notre possession, nous considérons que de gros efforts ont été consentis au niveau de ce secteur et à ce titre, nous nous attachons à voir la situation de plus près au cours de cette tournée notamment, en ce qui concerne la qualité des services qui doivent accompagner les citoyens, dans leur quotidien, a précisé le membre du groupe questionné sur l’objet de cette visite, par les élus de ladite commission.