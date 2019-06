ALGERIE TELECOM : L’ex-PDG devant le procureur jeudi prochain

L’ex-PDG de l’entreprise Algérie Télécoms (A.T), Adel Khemane, sera entendu jeudi par le parquet général de Tlemcen dans une affaire d’"incitation des personnels du secteur à contracter des marchés douteux", selon l’APS qui cite dimanche le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen. Me. Goubaï Belahouel a indiqué à l’APS que le parquet général a instruit l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, suite à une plainte déposée par l’ex-directeur régional de cette entreprise publique à Tlemcen, Zaïd Brahim, démis de ses fonctions. Après enquête sur le responsable démis de ses fonctions, il s’est avéré que la décision de son limogeage intervenait suite à son refus d’exécuter une instruction écrite parvenue de l’ex-PDG d’A.T l’obligeant à conclure un marché de location de chapiteaux avec un opérateur privé pour l’organisation de différentes manifestations et l’accueil de la délégation de la ministre chargée du secteur. La location quotidienne d’un seul chapiteau reviendrait à 1 million de dinars. Le magistrat a ajouté que l’ex-directeur régional d’AT "n’avait pas obéi à l’injonction de son responsable supérieur car, estimant que le prix de location était excessif. Il a eu recours à un autre opérateur de la commune de Hennaya (Tlemcen) qui a loué les mêmes équipements à raison de 110.000 DA l’unité et par jour". Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a précisé que l’ex-PDG d’A.T devra fournir, entre autres, des explications sur cette instruction écrite, les raisons du choix de l’opérateur économique devant louer les chapiteaux de location à des tarifs faramineux.