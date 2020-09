ALGERIE TELECOM : Hocine Halouane nommé nouveau directeur général

Hocine Halouane a été nommé nouveau président directeur général d'Algérie Télécom et le directeur général d'Algérie poste Abdekrim Dahmani a été limogé, a indiqué un communiqué du Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. "Suite à la réunion de l'AG du Groupe Algérie Télécom, tenue mardi, il a été procédé au renouvellement des membres du Conseil d'administration du groupe qui s'est réuni, par la suite, en session extraordinaire lors de laquelle, M. Karim Bibi Triki a été nommé au poste de PDG du groupe", précise le communiqué. Aussi, MM. Hocine Helouane et Adel Dekkali ont été nommés, respectivement en qualité de PDG d'Algérie télécom et de Mobilis. Ces nominations tendent à "insuffler une nouvelle dynamique aux établissements publics relevant du secteur à l'effet d'améliorer les services prodigués aux citoyens en matière de télécommunications et relever les nouveaux défis qui se posent au secteur", ajoute la même source. Par ailleurs, "il a été mis fin aux fonctions de Abdelkrim Dahmani en sa qualité de DG d'Algérie Poste, appelé à d'autres fonctions. Un cadre de cet Etablissement a été chargé d'assurer les fonctions de directeur général par intérim". Il est mis fin également aux fonctions de Omar Benalia, en sa qualité de Directeur du Centre national des chèques postaux (CNCP) relevant d'Algérie Poste.