ALGERIE - QATAR : Le président Tebboune s’entretient avec Cheikh Tamim

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un appel téléphonique de la part de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des efforts consentis par l'Algérie face à la propagation de la pandémie de Covid-19, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique de la part de son frère, Son Altesse, l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des efforts consentis par l'Algérie face à la propagation de la pandémie de Covid-19, réaffirmant la disponibilité de son pays à apporter l'aide nécessaire à l'Algérie afin de lui permettre rapidement de venir à bout de cette pandémie", précise le communiqué. L'occasion était pour l'émir du Qatar de présenter au Président Tebboune ses "vœux les meilleurs à l'approche du mois de Ramadhan et au peuple algérien davantage de progrès et de bien-être". Pour sa part, le Président de la République qui a exprimé ses remerciements à l'Emir du Qatar, s'est dit "touché" par cette position fraternelle qui dénote la solidité des liens unissant les deux peuples des deux pays, lui exprimant également ses meilleurs vœux à l'approche du mois de Ramadhan, et au peuple qatari frère davantage de progrès et de prospérité".