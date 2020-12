ALGERIE POSTE : Un nouveau calendrier pour les pensions de retraite

Algérie Poste a fixé un nouveau calendrier de virement pour les retraités, qui avaient l’habitude de percevoir leurs pensions et allocations le 20 de chaque mois. Les concernées sont, ceux, dont le compte se termine par 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 18 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2, 3, 4 ou 5, la date de versement sera le 19 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 6,7, 8 ou 9, la date de versement sera le 20 de chaque mois. En ce qui concerne les wilayas concernées par le nouveau calendrier de virement des pensions de retraite, dont la date est le 20 de chaque mois, sont Blida, Médéa, Tipaza, Ain Defla, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, Boumerdes, Ghardaia, Tamanrasset, Ouargla, Laghouat, Djelfa et Illizi.