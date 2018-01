ALGERIE POSTE : Un ex-employé recherché arrêté en Italie

Un ressortissant algérien naturalisé Belge, a été arrêté par la police italienne en appliquant un mandat d’arrêt international émis en 1997, a rapporté Observalgérie, citant des médias locaux Selon la source, Maamar.B âgé de 62 ans est accusé d’avoir détourné des fonds quand il travaillait à Algérie Poste. Il aurait selon la même source, détourné la somme de 50 000 euros. Le mis en cause séjournait dans un B & B à via San Tommaso D’Aquino. La police italienne a constaté que l’homme est sous mandat international. Il a été arrêté et incarcéré à la prison de Poggioreale, rajoutent les mêmes sources.