ALGERIE POSTE : Réception prochainement d’un millier de DAB

Le contrat d’acquisition de ces équipements a été signé la semaine dernière, a souligné la ministre, précisant que la distribution des DAB se fera de manière "progressive" à travers toutes les wilayas du pays qui en ont besoin. S’agissant du raccordement des bureaux de postes au réseau de la fibre optique, la ministre a rappelé qu’une convention a été signée entre Algérie poste et Algérie télécom pour la restructuration et la modernisation du réseau des télécommunications (la fibre optique) à travers tous les bureaux de postes et sans exception. Dans la commune de Djerma, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, a donné le coup d’envoi des travaux d’extension et de modernisation du réseau des télécommunications par la fibre optique dans la région Est du pays. Le nouveau réseau qui s’étend sur 642 km à travers cinq (5) wilayas du pays permettra, selon la ministre, de "sécuriser le backbone national dans la région Est du pays tout en augmentant la bande passante pour atteindre 2.15 tbit/s et permettra également de raccorder les différentes localités de la région et d’améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens". Mme. Feraoun, qui a procédé à cette occasion à la mise en service de la liaison en fibre optique Tazoult-Menaâ, sur une distance de 104 km, a précisé que cette opération "s’inscrit dans le cade de la modernisation du réseau dans la wilaya de Batna, et permettra de raccorder les populations et les établissements administratifs de cette wilaya à la fibre optique (sièges d’Assemblées populaires communales APC et des bureaux de postes)". La ministre a procédé également, dans le cadre de sa visite à Batna, à l’inauguration du projet de raccordement de la cité des 350 logements AADL dans commune de Batna en technologie FTTH. La wilaya de Batna a bénéficié d’un vaste programme FTTH pour le raccordement de 13.000 logements à travers 8 communes en cette technologie pérenne et sécurisée, offrant un débit internet très élevé avec une bande passante à la demande allant jusqu’à 100Mb/s, selon les précisions fournies sur place.