ALGERIE POSTE : Le TPE livré gratuitement aux opérateurs à Mostaganem

Poursuivant ses actions de sensibilisation au profit des commerçants, plusieurs conseils ont été donnés par les cadres de la direction des postes et des télécommunications sur les avantages du TPE, et la généralisation et la fiabilité de ce procédé. En ce sens, Algérie Poste a organisé au cours de la semaine dernière une journée d’information et de sensibilisation à la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki, en coordination avec la chambre de l’industrie et du commerce de la wilaya de Mostaganem, en présence des opérateurs économiques, responsables de l’Ansej, les directeurs et les cadres de wilaya, les commerçants et les artisans. Le directeur de wilaya des postes et télécommunications, «M. Djemai Mohamed » a donné un aperçu sur le paiement électronique à travers le TPE. Ce procédé permettra d’offrir aux clients le mode de paiement le plus simple et le plus efficace et d’attirer ainsi plus de clients. La loi prévoit l’obligation aux agents économiques de mettre à la disposition des opérateurs économiques et des commerçants, des TPE, gratuitement. Les conditions qu’on vit actuellement sont des perturbations dans la liquidité en plus, de la propagation du Covid 19 et de la circulation de la liquidité entre commerçants et consommateurs. Le TPE réduit le temps de passage en caisse et pas de monnaie à rendre aux clients et minimise les risques associés à la manipulation de la fausse monnaie. Il garantit le paiement pour le commerçant. Il solutionne le paiement à travers l’internet les factures de l’ADE, la Sonelgaz etc...