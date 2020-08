ALGERIE POSTE : Lancement d’un service de paiement via mobile

Algérie Poste a annoncé ce samedi, 22 août, le lancement d’un nouveau service de paiement électronique via les téléphones mobiles. Le nouveau service de paiement électronique d’Algérie Poste « Barid PAY » , repose sur le système de codes bidimensionnels « QR CODE ». Le paiement s’effectue en copiant le code « QR » attribué au commerçant, à chaque nouvelle transaction, via l’application « Baridi Mob ». Algérie Poste explique que ce service permet au client d’effectuer le paiement par un transfert d’argent de son compte vers celui du commerçant, et souligne que cette transaction est sécurisée. Selon la même source, l’une des principales conditions devant les commerçants pour obtenir et utiliser ce nouveau service, est le dépôt d’un dossier au niveau d’Algérie Poste pour s’inscrire à ce service. Le client doit nécessairement avoir un compte CCP ainsi qu’une carte EDAHABIA, et doit obligatoirement déclarer son numéro de téléphone auprès d’Algérie Poste.