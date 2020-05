ALGERIE POSTE : Disponibilité du réseau de l'ordre de 97.3% durant le Ramadhan

Algérie Poste a assuré, durant le mois de Ramadhan, une "disponibilité de 97,3% de son réseau postal", atteignant ainsi "largement" l’objectif de la continuité du service postal durant ce mois sacré, "en dépit de tous les risques encourus et les difficultés éprouvées en cette période de pandémie du Coronavirus (Covid-19)", selon un bilan de l'opérateur rendu public samedi. "Algérie Poste constate que l’objectif de la continuité du service postal durant le mois sacré de Ramadhan 2020 a été largement atteint grâce aux efforts de ses employés qui ont assuré, sans aucun moment de relâche, leurs services notamment au niveau du front office et ce, en dépit de tous les risques encourus et les difficultés éprouvées en cette période de pandémie du Coronavirus (COVID-19)", précise la même source. Pour l'opérateur public, "le fonctionnement du réseau postal durant la période allant du 24 avril au 23 mai 2020 (correspondant au mois sacré du Ramadhan) a connu une situation doublement exceptionnelle en raison de la mise en place, par les pouvoirs publics, des mesures préventives de confinement afin de limiter la propagation de la pandémie Coronavirus, impliquant notamment la réduction des effectifs, et des horaires des ouvertures des bureaux de poste et imposant ainsi le déploiement d’un plan spécial pour la continuité de l’activité postale"."Etant un service vital du quotidien du citoyen, Algérie poste a pu assurer, durant toute cette période, une disponibilité générale du réseau postal de l'ordre de 97.3%, représentant le nombre moyen de bureaux de poste ayant ouvert continuellement leurs guichets au public, et opérant avec une haute disponibilité technique grâce, notamment, à la refonte de l'architecture réseau et télécom de l'établissement et l'amélioration de la connectivité des bureaux de poste, augmentée à 2 Mégas au cours de l'exercice 2019", ajoute-t-on.