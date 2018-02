ALGERIE POSTE A MOSTAGANEM : Objectif, 700.000 cartes ‘’Eddahabya’’ à délivrer !

Emboitant le pas à la conférence tenue le 25 janvier 2018, au niveau de la CCI de Mostaganem et animée par les cadres de la Banque BDL, le Directeur d’Algérie Poste de la Wilaya de Mostaganem s’est exprimé récemment à ce sujet. En effet, il a précisé que, du point de vue ressources matérielles et humaines, tout est déjà opérationnel, au niveau des guichets de la Poste où existent des TPE (terminaux électroniques de paiements).Dans le cadre de la sensibilisation des citoyens à utiliser ce nouveau mode de paiements électronique, il a ajouté qu’il est prévu de tenir ,le 15 mars prochain, conjointement avec la Direction du Commerce ,de tenir une journée d’information et de sensibilisation. Abondant dans le même sens, il a précisé que cette opération de paiements électronique repose essentiellement sur l’emploi de la « carte Eddahabya » (Gold Card) au niveau des TPE qu’il s’agisse pour des télépaiements de services divers (Sonelgaz,ADE…) ou de transactions commerciales avec des particuliers. Dans ce cadre, il a précisé que ses services ont déjà délivré 44.741 « cartes Eddahabya » et 64.000 autres sont disponibles en attendant la réception d’un autre lot de cartes électroniques de paiements pour arriver à atteindre l’objectif de 700.000 cartes. En principe, tout est fin prêt du côté disponibilité de carte électronique, des TPE et ne reste que l’intégration des autres prestataires de services que sont les commerçants .Notre démarche s’inscrit dans le cadre de la généralisation de l’e-paiement et nous espérons toucher le maximum d’utilisateurs quels qu’ils soient car l’utilisation des liquidités est appelée a être réduite à sa plus simple expression d’autant plus que les paiements électroniques présentent de nombreux avantages pratiques et une grande sécurité ,devait conclure le directeur d’Algérie Poste de Mostaganem