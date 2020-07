ALGERIE POSTE : 374 milliards de dinars retirés en juin

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a déclaré ce mercredi 15 juillet que « Plus de 84 mille opérations monétiques ont été effectuées sur le réseau postal durant le premier semestre 2020 ». En effet, s’exprimant, mercredi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Brahim Boumzar, précise que les transactions monétiques effectuées en Algérie, durant cette période, dépassent de loin celles effectuées en Tunisie et au Maroc cumulé. Il ajoute que pour le mois de juin précédent, les retraits ont atteint 374 milliards de dinars, dont plus de 73 milliards ont été retirés à partir des guichets automatiques (GAP), assurant les Algériens sur la disponibilité de liquidité à la vielle de la fête de l’Aïd-el-Adha. Pour limiter les files d’attente dans les bureaux de poste, en cette crise sanitaire, le ministre a insisté sur l’importance d’encourager les opérations à distance en utilisant le paiement électronique. Afin de permettre à nos retraités de retirer leurs pensions dans de bonnes conditions, l’intervenant signale que le calendrier des pensions de retraite a été ajusté. « Ce n’est pas évident pour nos retraités, mais on va leur expliquer et les accompagner. Il y aura des SMS pour les informer sur les jours des virements et éviter, ainsi l’affluence de trois millions de retraité, en 48 heures, sur les bureaux de poste », a-t-il expliqué.