ALGERIE-FRANCE : Macron prochainement en Algérie

Le président français Emmanuel Macron compte visiter plusieurs pays de la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord) dont l’Algérie avant la fin de l’année, et durant l’année 2019, selon le magazine « Jeune Afrique ». Le président français devrait aborder les partenariats économiques ainsi que le dossier de l’immigration avec les autorités du pays. La lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel devrait également être abordée. En effet, selon le magazine français, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et le Liban seraient ainsi les pays dans lesquels compte se rendre le chef de l’État français. Le chef de l’Etat français aura également des entretiens avec des responsables algériens, dirigés par le président Abdelaziz Bouteflika. À rappeler qu’Emmanuel Macron avait déjà effectué une courte visite en Algérie le 6 décembre 2017, lors de laquelle il a notamment abordé le dossier de l’immigration ainsi que celui de la mémoire.