ALGERIE - FRANCE : Les walis rencontrent les préfets

Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, cette rencontre regroupera les walis du pays avec les préfets de la république française. Cette dernière sera présidée par les deux ministres de deux états, et s’inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux et de la coopération décentralisée des départements de l’Intérieur des deux nations. Elle sera abritée au sein du centre international des conférences ‘’Abdelatif Rahal’’ et constituera dores et déjà une opportunité pour l’enrichissement et la consolidation d’intérêts communs entre les deux départements ministériels, en matière de gouvernance locale de divers domaines, tels que l’attractivité, le développement économique du territoire, la gestion des centres urbains de grande importance et du management de situations critiques et des risques majeurs.