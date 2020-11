ALGERIE – FRANCE : Le ministre de la Communication reçoit l'ambassadeur français

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a reçu, jeudi, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, indique un communiqué du ministère. "Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a reçu l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, qui lui a rendu une visite de courtoisie", selon le communiqué. "L'audience s'est déroulée au siège du ministère où les deux parties ont abordé les moyens de renforcement des relations bilatérales dans les domaines de l'information et de la communication et examiné les opportunités de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la France", conclut la même source.