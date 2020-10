ALGERIE –FRANCE : Jean-Yves Le Drian aujourd’hui à Alger

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est attendu, aujourd’hui jeudi 15 octobre à Alger pour faire le point sur les relations bilatérales et les crises régionales, notamment la Libye, selon son agenda hebdomadaire. Il s’agira de son troisième déplacement à Alger depuis l’élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019. Ses précédentes visites remontent à janvier et mars 2020. Aucune précision sur son programme n’a été communiquée. Lors de ses précédents déplacements, il avait rencontré le chef de l’État, le Premier ministre Abdelaziz Djerad et son homologue Sabri Boukadoum. Le Libye et le Mali devraient figurer en bonne place parmi les sujets de discussion, alors qu’Alger entend jouer un rôle actif dans le règlement de ces deux crises. Le chef de la diplomatie française plaide de son côté pour l’organisation d’une réunion des voisins de la Libye et doit se rendre prochainement dans ces différents pays. « Nous avons des canaux de discussion historiques, je pense à la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Tchad et le Niger, le Soudan un petit peu pour pouvoir organiser une rencontre des voisins de la Libye qui accompagnerait le processus dit processus de Berlin », a-t-il déclaré le 7 octobre à l’Assemblée nationale.