ALGERIE-FRANCE : Jean-Yves Le Drian aujourd’hui à Alger

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, effectuera une visite aujourd’hui, mardi 21 janvier en Algérie, a indiqué lundi, le site TSA qui cite l’AFP. Toutefois, aucune précision n’a été donnée sur l’agenda du chef de la diplomatie française en Algérie. Depuis le début du mois de janvier, Alger s’est retrouvé au cœur d’un ballet diplomatique de responsables turcs et libyens pour tenter de trouver une issue à la crise politique et sécuritaire que traverse la Libye, en particulier depuis le soulèvement contre le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi qui a commencé en 2011. Le chef du gouvernement d’union nationale libyenne, Fayez al-Serraj, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, et du ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, a été reçu le 6 janvier par le président Tebboune, afin d’évoquer la crise libyenne. Le lendemain, c’était au tour du ministre turc des Affaires étrangères, Melvut Cavusoglu, d’être reçu par le président Tebboune pour discuter de la crise libyenne. Le premier ministre italien, Giuseppe Conte a été également reçu par le Président de la République pour évoquer la crise libyenne.