ALGERIE-FRANCE : Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu une communication téléphonique de son homologue français, M. Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux Présidents ont évoqué les relations bilatérales et les développements de la situation en Libye et au Mali, selon un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux Présidents ont examiné l'évolution des relations entre les deux pays et évoqué notamment les derniers développements de la situation en Libye et au Mali", précise la même source.