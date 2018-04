ALGERIE-ESPAGNE : Signature de huit mémorandums d’entente

L'Algérie et l'Espagne ont décidé de hisser leur partenariat économique et industriel au niveau d’excellence des relations politiques, en mettant à profit la proximité géographique et la complémentarité de leurs économies. Dans ce cadre, huit (8) mémorandums d’entente ont été signés entre l’Algérie et l’Espagne avec cinq (5) signés alors que les trois (3) autres ont été paraphés à distance. Signés à Alger à l’issue de la 7ème réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et le Président du Gouvernement d’Espagne, Mariano Rajoy Brey, les cinq (5) mémorandums d’entente concernent les domaines des assurances agricoles, de l’Industrie et des mines, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des postes, des télécommunications et du numérique, et de la protection civile. Dans une déclaration finale, rendue publique au terme de la visite officielle en Algérie, du Président du gouvernement du royaume d’Espagne, Mariano Rajoy, les deux pays ont ainsi fait part de leur décision d'encourager leurs différentes institutions, notamment le Forum des chefs d'entreprise (FCE), la CEOE et le Cercle du Commerce et de l’Industrie algéro-espagnol (CCIAE), à intensifier les contacts et à multiplier les rencontres entre opérateurs économiques et hommes d’affaires des deux pays.