ALGERIE-EGYPTE : Le président Tebboune échange des vœux avec Al-Sissi

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au cours duquel, "les deux présidents ont échangé les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", a indiqué un communiqué de la présidence de la République. "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi soir, un appel téléphonique de la part de son frère le président de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah al-Sissi", a précisé le communiqué. "Les deux présidents ont échangé les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", a ajouté la même source. "Les présidents Tebboune et Al Sissi ont se sont félicités quant au niveau des relations de fraternité et de coopération liant l'Algérie et l'Egypte", a conclu le communiqué.